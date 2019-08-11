頭城老牌手工製香廠遭祝融 第2代傳人：「不會被一場火擊垮」

2019-08-11 18:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮的老字號手工製香行「己文堂」，8月8日凌晨慘遭祝融，占地300多坪的工坊付之一炬，損失粗估至少2000萬元；己文堂手工製香手藝傳承已逾半世紀，第2代傳人林建宏說，他們會用最大努力重新振作，不會被一場火擊垮。

己文堂的製香工廠位於雪山隧道南口正下方，創辦人林己能國小畢業後在頭城鎮香舖當製香學徒，手工製香銷售至全台各縣市；1983年林己能創辦「己文堂製香」，目前仍是宜蘭為數不多的手工製香廠，與香為伍超過50年。

兒子林建宏大學畢業後，林己能將己文堂交棒給林建宏。45歲的林建宏學國術也會製香，近幾年把工廠轉型為自有品牌，也研發文創商品，讓原本祭祀為主的香品，飄向日常生活，擦亮己文堂招牌。

林建宏說，雖然傳統製香從原料開始到烘乾出貨，流程繁複，但以天然材料製成的香品與機器射出的相比，耐燒、汙染少，還有天然木材的淡雅香味，幫助身心靈沉澱，他希望讓日益失傳的手工製香，重新發揚光大，讓品香也成為一種文化。

不過，8日凌晨3時許的一場大火，卻讓經營不到5年的新創品牌，瞬間跌落谷底。製香工廠內堆滿易燃的原料、機具及半成品，讓火警一發不可收拾，擔任頭城消防分隊義消的林建宏，隨隊員救起自家大火，清晨餘火熄滅後，三百多坪廠房僅剩焦黑餘燼。

「看到工廠整片火海，只有想到父親心血全沒了」林建宏說，大火粗估財損至少2000多萬元，這場大火燒掉父親的「起家厝」，但師傅手藝、品牌等基礎還在，雖然復原需要時間，危機也是轉機，他會繼續堅持父親留下的好品質，在餘燼中重新振作。

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