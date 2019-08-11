走過莫拉克重建艱辛 嘉蘭村「浴火重生」更顯活力

2019-08-11 19:04

［記者陳賢義／台東報導］10年前的莫拉克惡水沖毀了台東縣金峰鄉嘉蘭村近百戶民宅，部落「浴火重生」，但一夕間流離失所的恐怖景象至今仍歷歷在目，金峰鄉公所今舉辦安排「天地有情 人間有愛」莫拉克八八風災十週年紀念系列活動，感恩許多社會無名人士的默默付出，前總統馬英九受邀前往，穿上排灣族傳統服飾與族人共舞，台東縣長饒慶鈴則感謝過去十年協助災後重建的政府或民間團體，台東已經從災難中堅定站穩了，且邁開大步邁向幸福宜居城市。

嘉蘭部落族人老中青三代以「百人頂小米」方式，象徵族人們未因風災重創部落而流失感情，反因災後重新建立更堅固的情感，一磚一瓦聯手建構家園。回顧風災後十年的歲月，族人歷經艱辛歷程及成長，以傳統歌謠傳唱，牽手同心圓方式展現出族人的有情有愛。

金峰鄉長蔣爭光表示，嘉蘭村慘遭風災肆虐，族人並未因此放棄家園，反而更加團結重建部落。從流離失所的悲傷到目前的安穩，受到許多機關單位及各界善心人士的扶助及陪伴，使村民度過難關重新站起，成為「離災不離村」的示範部落。

蛻變重生後的金峰鄉，鄉內設施如拉灣橋、拉冷冷橋的建構，天空步道、金峰溫泉公園、嘉蘭溫泉公園及部落廣場等觀光景點，以及東西側永久屋、海棠永久屋和輔導經營的餐館、民宿相繼復甦林立，都一一呈現嶄新的成果。

蔣爭光表示，家園的再造給予災民生活上的支柱，但只有部落傳統文化的重現，才能給予災民精神上的歸屬，部落原有文化的復原納入重建計畫，透過「家屋建築文化語彙重現計畫」建構具有原住民自身傳統文化的建築風貌，藉此慰藉族人心靈並適度結合地方產業帶動部落新亮點。

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