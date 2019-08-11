國際資訊奧賽 台灣摘2金2銅全球第6名

2019-08-11 15:00

〔記者林曉雲／台北報導〕第31屆國際資訊奧林匹亞競賽結果自亞塞拜然巴庫傳回，在87個國家、327名學生參賽中，我國代表參賽的4名學生總計獲得2金2銅，國際排名以獲獎牌數計算為第6名，俄羅斯為4金，中國及美國為3金、1銀，南韓及越南為2金、1銀1銅，以國立科學工業園區實驗高級中學學生蘇柏瑄成績為最佳，個人排名第6名；另1名金牌得主王師宇，亦為該校學生，個人排名第11名。

今年閉幕典禮由擔任國際資訊奧林匹亞主席（IOI President）、國立台灣師範大學資訊工程學系李忠謀教授（兼任副校長）代表致詞，並頒發金牌獎項及世界第1名獎座，教育部肯定，藉此可顯現台灣軟實力深獲肯定，得以站上國際舞台為台灣爭取最大能見度，讓世界各國看見台灣。

今年負責選、培訓之工作及輔導團隊，由李忠謀教授等10多位專家學者組成，歷經初選、選訓營、複選及決選等4階段，從161名學生當中選出4名代表我國參加比賽。我國自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲21金、50銀、26銅。

金牌蘇柏瑄是國立科學工業園區實驗高級中學學生、個人排名第6名；金牌王師宇也是國立科學工業園區實驗高級中學學生、個人排名第11名；銅牌蔡旻諺是新北市立板橋高級中學學生、個人排名第96名；銅牌唐博彥是台北市立成功高級中學學生、個人排名158名。

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