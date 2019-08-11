社會有愛 韓國服飾直播義賣助部落

2019-08-11 14:10

［記者陳賢義／台東報導］受到台東縣友善關懷協會長期挹注偏鄉弱勢孩童的感召， Cabbage韓國衣著透過社群軟體直播，舉辦義賣號召大家一起送物資到部落，愛心滿溢；友善關懷協會總幹事黃建豪表示，部落家庭平時忙於工作，暑期許多學堂孩子三餐大多簡單烹煮，或用家中老舊電鍋蒸煮剩菜剩飯，營養堪慮，因此將義賣的所得購買米、牛奶麵條等送至部落。

台東縣友善關懷協會自2017年2月15日開始於在南鄉東興村活動中心辦理弱勢家庭子女課後輔導班，至今已服務超過4500人次的孩子，Cabbage韓國衣著共襄盛舉捎愛。

Cabbage韓國衣著老闆娘菜菜表示，這次活動透過社群軟體上的好友支持，將社會大眾愛心傳送到需要的角落，落實社會責任，讓台東部落的孩子更幸福，希望透過棉薄力讓孩子自感受到社會的愛心，有好的成長過程。黃建豪則表示，學堂協助的貧困家庭小孩，因有社會愛心團體與人士的關懷及長期捐助，讓這些小孩成長許多，感謝大家的愛心。

黃建豪說，協會秉持著「把希望帶到最遠的地方，讓它發芽，開拓未來」理念，在達達魯瑪克辦理弱勢家庭課後輔導班，提供國小弱勢孩童的免費數學、英文課輔、品格教育並提供點心，期望透過協會的統合號召，對外勸募資源的結合與分配，對內招募社區有專門知識長才者傳授知識，讓有心幫助孩子的人力、物力能透過社區本身的力量發揮與團結落實於生活。

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