台東南田首推部落工作假期 前總統馬英九體驗在地人文

2019-08-11 13:50

［記者陳賢義／台東報導］台東縣達仁鄉南田部落首辦地方創生工作假期 ，前總統馬英九今在台東縣長饒慶鈴的陪同下，前往為26名志工打氣，期盼有更多的新血和活力一起投入原民部落，打造原鄉新未來；席間被問及郭台銘已與柯文哲通過電話，是否也已挺身聯繫，馬英九強調為了促進國民黨的團結，他會盡力，應該可做到，但目前尚未聯繫上。

台東縣政府9日至13日在南田村辦理全國首創結合「地方創生」概念的部落工作假期，全新SP的工作假期升級版，讓志工用五天的時間，成為南田的關係人口。饒慶鈴今日上午陪同馬英九前往探慰志工，聽取南田村的現況及了解部落工作假期，並與志工面對面座談，送上紀志毛巾。

饒縣長及馬英九前總統於今天上午9點30分到達仁鄉南田部落-親海公園（露營區），聽取南田村的現況說明及簡報，也體驗傳統射箭，並與30位參加部落工作假期的志工面對面座談交流，了解南田部落工作假期，並參與心得分享，馬前總統也頒贈工作假期紀念毛巾給志工。

南田村村長高富源表示，這一次的勞動工作是要就地取材運用石頭打造一個舒適的休憩環境，大家一起搬石頭搭建桌子椅子，體驗滿滿的部落體驗，志工們與學習家庭生活在一起，認識真正的南田部落。26名志工來自全台各地，不只工作、遊玩、體驗和分享，還要動腦規劃，動手實踐，撒下希望種子。

馬英九表示，原鄉部落的發展需要年輕人和新活力的加入，非常感謝志工們努力與付出。饒慶鈴則表示，工作坊的目標，是為南田的未來提出各式的創新提案，到部落工作加度假是現在最夯的旅行模式，縣府將持續推展部落旅遊，期待藉由部落旅行，將原住民美好的文化讓更多的朋友認識，同時也讓在地經濟活絡成為吸引青年返鄉的契機。

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