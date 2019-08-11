和平山區大雨不斷 中橫便道暫停開放

2019-08-11 12:29

〔記者歐素美／台中報導〕受西南風偏強影響，台中市和平區今天仍下大雨，中橫便道零星落石不斷，今天上午7點及中午12點皆未開放通行；另和平區中47線22.5公里處（東崎路）及台八線24.9公里處（東關路），昨也因風雨分別造成電信纜線掉落及路樹傾倒橫在路面，影響交通，警方獲報立即到場警戒並協助排除，以恢復交通。

谷關工務段長呂正安表示，和平山區今天仍下大雨，中橫便道零星落石不斷，基於安全考量，因此，中橫便道於上午7點及中午12點皆未開放通行，至於下午4點半是否開放通行，還要進一步視天候狀況才能決定。

另昨天下午4點多，和平區達觀里中47線（東崎路）22.5公里處，電信纜線掉落懸在半空中，造成行經的公車無法通行，和平分局桃山派出所獲報，立即派員前往擺設交通錐，並在電信纜線上綁上黃色封鎖條警示，實施交通管制，維護用路人安全。

桃山派出所所長邱調源及警員黃建勳並通知中華電信公司等儘速調派人員、機具前來修復，約1小時即恢復雙向通行。

無獨有偶，昨天下午4點多，和平區台八線24.9公里處（東關路），也因路樹傾斜橫在路中，影響交通，和平分局天輪派出所代理所長高天龍、實習生蔡昊辰獲報趕到現場，立即擺放交通錐，實施交管，高天龍並用鐮刀將樹木砍斷移除，2人合力清除散落路面的樹枝、樹葉，恢復交通順暢。

和平分局表示，近日山區多雨，道路易出現落石及樹倒，呼籲民眾開車進入山區應小心慢行，嚴防碰撞或輾壓路面障礙物造成車輛毀損等事故。

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