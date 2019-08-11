林智堅視察關埔國小 新學期將啟用12間教室迎新生

2019-08-11 12:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市關埔國小即將迎接新學年度小一新生，一期工程將於月底順利啟用，新增12間低年級教室、圖書館、教師辦公室等設施，低密度、開放的群落式建築打破以往對校園「罐頭式建築想像」，為孩子學習需求量身打造「城市中的森林校園」，市長林智堅前往視察，要求施工單位注意，各項設施一定要合乎標準，並抓緊時程加裝設備，啟用後關埔國小將成為他上任後，第一個開學的新建學校，提供孩子們跳脫框架的學習環境，更成為「新校園運動」的典範。

關埔國小不僅地段佳，緊鄰竹科與關埔生活圈，建築創新引導孩子創意學習，已成校園建築典範，淺綠色外牆與高低起伏的地勢，更有「城市中的森林校園」之稱，建築設計於2018、2019年分別獲得國家卓越建築獎「最佳規劃設計類金質獎」、「最佳施工品質類金質獎」的肯定，著名的天井窗、桂竹林、通風高塔及斜屋頂等建築特色，為孩子打造最不一樣的教室。

田中央建築事務所建築師林煜融表示，關埔國小是最跳脫框架的學校，在設計時拋棄傳統排排列的罐頭校舍，設計出大小不一的教室，並留下像家的溫馨角落，供老師彈性規劃做特殊教學區，也可成為孩子的秘密基地；延續過去規劃，地面與屋頂皆有高低起伏，讓空間活潑不單調，戶外有多處黑色牆面，為孩子打造無所不在的黑板發揮創意，並設置溜滑梯、書櫃、及多處觀景平台，整個校園都是孩子的遊樂場。

此外，關埔國小在興建時特意將地面墊高，隔絕地面潛熱，讓校園「自然涼」；建築在視覺上非常通透，每間教室都看得到彼此，二樓更設有校內觀景平台，孩子可以看到校園的整體景觀，還可以遠眺柴疏山景觀；未來二期工程將新增操場、大草原足球場、中高年級教室、行政辦公室、體育館及地下停車場等設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法