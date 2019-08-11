5000元買到名家作品！彰縣文化局展出「壓箱寶」

2019-08-11 11:56

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣文化局持續收藏名家書畫作品有數十年之久，卻一直存放於庫房中，並未展出。為提供民眾一睹名家精品，文化局委託專人整理，發現部份名家作品當時購入價格只有5000元，但目前市場拍賣價已高達數十萬元。

彰化縣文化局長張雀芬指出，她曾擔任該局的表演藝術科長，進入庫局盤點文物，發現局內有許多珍貴書畫，但在入庫收藏之後，民眾根本看不見，因此籌劃「靜墨自然－彰化縣立美術館書畫典藏特展」，將庫房內的珍貴名家作品展出，範圍涵蓋自晚清至戰後，可謂是當代書畫史的縮影。

而負責籌劃展覽的東海大學美術系教授李思賢表示，在盤點書畫時，發現部份的名家作品是由本人直接捐贈，也有部份為「購入」，而當時的確是購入價都不貴，甚至有一幅只要5000元，而這位名家作品目前市場拍賣價已達到數十萬元。

目前此一展覽已開始，以「靜墨自然」為題，規劃「傳藝書學」、「寄寓山水」、「清雅簡澹」、「文人逸靜」等四大單元，精選彰化縣文化局書畫類典藏品展出。除了展覽之外 更設立「書法體驗」與「互動遊戲」，可以讓參觀者透過不同方式，了解這些書畫作品之美。

「靜墨自然－彰化縣立美術館書畫典藏特展」從即日起至10月12日止，在彰化縣立美術館一樓展出，歡迎喜好書畫藝術的朋友前來參觀。

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