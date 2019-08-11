高市大同醫院黑客松競賽 藥學科改變領藥螢幕及字體獲首獎

2019-08-11 12:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立大同醫院舉辦院內第一屆醫療教學黑客松競賽，5組團隊參加決賽，結果由藥學科團隊獲得首獎，團隊以改變領藥螢幕及字體的大小，來改善民眾領藥流程，進而減少糾紛。

去年大同醫院小兒科主任周柏青與衛福部保護服務司組隊參加第一屆總統盃黑客松競賽，以大數據分析受虐兒童的風險模式為題，獲得全國前10名的佳績，也是唯一的區域醫院代表。

相隔一年大同醫院繼承黑客松的精神，也舉辦第一屆院內醫療教學黑客松競賽，經過教案初審、複評及決賽，篩選出極具創意的5組參賽隊伍，包含藥學科、感染科、影像醫學科等團隊。

決賽結果出爐，藥學科以「就是要Patient（病人）」主題拿到首獎，藥學科副主任黃微瑄表示，大同醫院就醫民眾多屬高齡者，叫號燈的音量及領藥號碼標示不清，導致民眾常曲解領藥順序。

黃微瑄說，許多民眾還未到領藥號碼就來領藥，造成民眾與藥師之間衝突及投訴，透過黑客松活動，集合同仁腦力激盪，改變領藥螢幕大小及字體大小，並且加強醫病溝通，以改善民眾的領藥流程，進而減少糾紛。

大同醫院院長陳彥旭表示，透過黑客松的精神，期待從第一線醫療人員的角度思考符合友善醫院的策略，善待就醫民眾，也增加同仁工作效率。

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