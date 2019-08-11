佛心里長許俊雄 36年事務費全公用頒獎學金

2019-08-11 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區連任10屆、最資深里長之一的大學里長許俊雄，從1982年當選里長後，隔年就以里長事務費開辦里內學生獎學金，迄今36年事務費全數作為獎學金與里政公用，不曾支領自用。許俊雄表示，因為自己年輕少讀書、成年後做烘焙生意，深知知識學問的重要性，以此鼓勵里內學生，也是回饋鄉親對他烘焙事業的關照。

童年跟著佃農父親在大學里一帶生活，因為家境務農困苦，許俊雄說，念完小學未再升學，後來有機會進入亞航公司當工友，有前輩告訴他「俊雄啊！還年輕，應多念些書」，後來美國小麥學會到台南開辦烘焙訓練班，他就投入學習烘焙技藝，為日後明新食品糕餅事業奠下基礎。

1962年，23歲的許俊雄在東區東寧路、長榮路口創辦明新食品。他說，起初從賣麵包的「柑仔店」做起，因為鄉親很關照他的小生意，讓明新逐步成長茁壯。他也在1982年決定參選里長、回饋鄉親。

許俊雄語帶感恩地說，參選首屆里長，里民就很支持他，讓他「同額競選」，後來一連9屆，里民們都給他「同額競選」的優惠，當然很感激里民的群體認同。在首屆里長的第2年，他就運用里長事務費開辦里內國中到大學生的獎學金，就這麼連年舉辦，到今年共辦了36屆。

「早期獲得獎學金的里內學生，有的如今都當教授了！」，許里長說，欣慰這些學生成為台灣社會中堅，他多次公務出國在許多國家遇到里內旅外求學或工作的學生，大多驚喜地問「里長您怎麼到這裡來？」，有些學生長大，都不認識了，但學生都還記得他。1位在德國工作的學生還幫他解決團員遺失旅行支票的事，讓他覺得辦獎助學金很有意義。

這位資深里長表示，辦獎學金也見證台灣少子化的歷程，起初獲獎學生最多達120多人，到今年僅剩約60名，因為得獎學生變少，新增進步獎；也把多餘事務費用在里內老人福利與里自強活動補助。他透露：「其實事務費全用在里政公用，仍然不夠，還得自掏腰包」。

許俊雄說，55歲那年到復興國中念補校，也在市商會、省、市糕餅公會任理事長時發起籌設子女獎學金，鼓勵里民、會員子女向學，「用知識翻轉貧困人生」。雖已年高8旬，許自認身體還健壯，去年底連任第10屆里長，大學里學生獎學金也會在他任內持續辦下去！

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