八八風災10週年 潘孟安：浴火重生走出自己的路

2019-08-10 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕重創屏東的莫拉克風災在8月8日滿10週年，當時穿梭其中救援災民的台北效力志工團，今晚（10日）在佳冬塭仔慈慧宮舉辦八八風災10週年的「十年重生、與你同在」晚會，屏東縣長潘孟安到場致意，他說，當初志工與災民患難與共，看到現在已逐漸讓災區步上軌道，感謝當時所有幫忙回復屏東人家園的志工，「10年了！我們重生了！」

2009年8月8日的莫拉克颱風重創屏東，林邊、佳冬兩鄉被林邊溪所潰堤的洪水淹沒，上萬戶民居家具、物資全部泡在洪流中，就算數日後水退，聯外交通仍遭泥流阻絕全斷，物資難以進入，斷水斷電的生活悽慘，是屏東人心中最餘悸猶存的回憶。

「浴火重生，我們重建並走出自己的路！」潘孟安致詞時說，10年前的8月8日就降下1400餘毫米雨量，接下來3天總量就超越全年，不只林邊、佳冬，還有部落被土石流摧毀，很感謝當時來自全國尤其台北效力志工團的志工，放下自己的事業、生活，到屏東幫災民打掃回復家園，也讚無私、善良、可愛的志工讓人見到「台灣最美的風景」。

潘孟安說，災後大家生活混亂，沒電沒通訊沒水沒食物，任何縣市首長不曾遇過，當時流離失散，連救援都成大問題，潘孟安推崇前縣長曹啟鴻臨危不亂，他受指揮調度50輛水上摩托車載送災民避難，接下來半年也不曾見過曹啟鴻有睡過一次好眠，而是用點滴維持意志力和體力指揮重建，在堅忍不拔的超群毅力下，讓屏東生活秩序重回正軌。

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