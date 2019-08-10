寶島仲夏節澎湖熱情登場 陳昇壓軸演出

2019-08-10 21:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年寶島仲夏節以「消暑上山、清涼下海」活潑型態呈現，吸引國內外遊客目光，澎湖今晚，在經典小鎮澎湖縣湖西鄉林投公園熱情登場！由知名歌手陳昇與新寶島康樂隊壓軸演出，帶動現場熱鬧氣氛。

澎湖去年獲選為世界最美麗海灣之一，因此仲夏季節特別選定於澎湖縣湖西鄉「隘門沙灘」旁的林投公園，舉辦「寶島仲夏音樂會」，遊客除了白天在豔陽下暢快體驗沙灘活動外，傍晚時分在林投公園裡感受綠蔭、寧靜、清涼，體驗盛夏中最佳休憩與消暑的環境。

音樂會邀請知名歌手陳昇與新寶島康樂隊、黃少谷與其他知名的藝人團體登場演出，讓大家在這個熱情的夏天可以選擇離開冷氣房，走出戶外，一起吹著海風享受仲夏的海洋音樂風情。同時配合活動澎湖鹹鹹市集在音樂會登場前為活動暖身，市集具藝術及文創特色，營造夏日清涼氛圍，許多民眾都是親子出動，席地而坐聆聽藝人們帶來的好聽歌曲。

另「2019亞洲沙灘排球公開賽」台灣唯一一場積分賽，刻在隘門沙灘如火如荼捉對廝殺，讓民眾看完高水準沙灘賽後，前往林投公園逛逛鹹鹹市集，並欣賞精彩的音樂會演出；交通部觀光局主任秘書林坤源專程跨海抵澎，與澎管處長許宗民即到場參加的遊客們，一同在夏日夜晚，熱情感受夏日歡樂音樂饗宴。

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