抵制順便戒含糖飲料吧！醫師：喝多增脂肪肝、胰臟癌風險

2019-08-10 18:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕網友揚言抵制、拒喝的手搖飲料品牌越來越多，許多醫師建議乾脆趁機戒除含糖飲料，省錢之外、更能避免飲料中的果糖對身體造成的龐大負擔，例如脂肪肝、高血糖，甚至致癌風險。

肝病防治學術基金會今天舉辦週年慶活動，台大醫院內科部兼任主治醫師、肝病防治學術基金會執行長楊培銘受訪說，肝炎大致可分病毒性、非病毒性，其中非病毒性肝炎則以酒精性肝炎、脂肪肝炎為主，而脂肪肝成因多是高糖分、高油的飲食。

攝食糖分後須由肝臟代謝並產生熱量，但攝取過多的糖分最後會變成脂肪囤積在肝臟細胞裡，不只會造成脂肪肝、增加肝臟負擔，久而久之也可能惡化成脂肪肝炎。

楊培銘說，現在手搖飲料店多是用高果糖糖漿，這種糖分很不好，建議能戒除最好；他也提到，以前看診時很多脂肪肝病患多是40歲以上族群，但現在脂肪肝患者越來越年輕，30歲以下年輕人約3分之1脂肪肝，這不是好現象。

《英國醫學期刊》（BMJ）上月刊登一項最新研究，一天只要喝一小杯約100毫升的含糖飲料，長久下來罹患癌症的機率將升高18%，女性罹患乳癌的機率更會升高22%。

中研院今年3月也曾發表研究，「癌王」胰臟癌罹患關鍵原因是糖代謝異常，長期的高糖使胰臟代謝出問題、造成基因組損傷，最後引發胰臟癌；學者也提出警告，只要避免高糖，就能減少癌症發生機率。

許多研究也顯示，含糖飲料、特別是手搖飲料店大多使用便宜的人工合成高果糖糖漿，長期且大量攝取會容易造成脂肪肝、心臟病、高血脂、糖尿病、痛風、失智、癌症，同時孩童和青少年罹患心臟病的機率也升高。

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