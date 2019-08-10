鐵道迷連署南迴開行普悠瑪、太魯閣號 普悠瑪先延駛枋寮

2019-08-10 17:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕環島鐵路只剩潮州到台東段尚未電氣化，其中，潮州到枋寮的工程加速預計今年底就可通車，有民眾在《公共政策網路參與平台》發起連署，希望普悠瑪號及太魯閣號開行南迴線，過渡期間更要讓延駛普悠瑪到枋寮，從枋寮發車。

鐵路電氣化僅剩南迴「最後一哩路」，潮州、枋寮間位處平地，工程進度遠超山區，預計通車日期從明年底到提早明年初，最近鐵道局再大動作宣布可提前至今年底就通車，居民忍受數年的客運替運及不斷改點、誤點的不便後，鐵路局是否能如期如質引入電車行駛，成為關注焦點。

不少居民認為，電氣化並未高架也未全雙軌化，在彎道、平交道多的南屏東，速度提升有限，普悠瑪或太魯閣號加入才有機會提升速度，發起連署的民眾顏佑任指出，希望透過連署讓政府重視南屏東人的交通平權，至於未來種傾斜式列車於有大量彎道的屏東線及南迴線，可盡展安全且快速過彎優勢，達到普悠瑪號環島及太魯閣號經南迴到屏東的目標，在電氣化到枋寮的過渡期間，也因比照潮州，先由普悠瑪延駛從枋寮發車，加速提升速度。

台鐵局官員透露，南迴鐵路的各項工程正如火如荼進行中，所以潮枋段的電氣化通車才能不斷提早，雖仍無法確認普悠瑪是否能真的開到枋寮，但就一貫性的政策看來，普悠瑪在安全設備更新後，於電氣化鐵路上極具優勢，假設從枋寮發車到台北，時間上可與要到左營轉車的高鐵比美。

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