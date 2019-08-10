宜蘭家扶辦暑期課輔班 培養環保小尖兵

2019-08-10 16:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭家扶中心於7月16日起，舉辦為期1個月的「環保有劇」暑期課輔班，共12名國小「家扶兒」參與，今天課輔班舉辦成果發表會，學生們以回收物自製布偶，演出「海洋垃圾」環保劇，呈現在班上所學習的環保知識；宜蘭家扶中心表示，盼藉此讓「家扶兒」暑期能有地方學習，家長能專心賺錢，並培養出環保小尖兵。

「家扶兒」今天以環保布偶，述說人類持續污染海洋，直到被外星人取笑後，下定決心改變生活，終於讓海洋恢復清潔，拯救地球免於毀滅的故事，並呼籲民眾，一起創造一個乾淨的世界。

宜蘭家扶中心表示，舉辦「環保有劇」暑期課輔班，希望除了溫習孩子們原有的學科知識，也期待能提升孩子的公民意識，進而規劃參訪與實際行動，啟發孩子們的環保觀念。

宜蘭家扶中心指出，課程也透過「綠色生活21天行動」，實踐環保道德素養，利用每天一個簡單綠行動，讓孩子一起在日常生活中做一點小改變，養成做好垃圾分類、自行攜帶餐具和減少使用塑膠袋等的習慣，成為環保小尖兵；另外，課程也帶學員們參訪五結垃圾焚化廠，並到雙連埤濕地進行保育活動，讓孩子們知道環境破壞的可怕。

參與課輔班的國小6年級小樺指出，來上課之前，他以為就是一直寫作業、上無聊的課，真的不太想參與，發現課程豐富有意思，老師安排了很多好玩的內容，讓他更有興趣學習。

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