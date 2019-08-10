一封信串起台日「安平」情 台、日學童終於見面了

2019-08-10 15:39

［記者劉婉君／台南報導］去年3月，一封日本北海道安平町早來小學4年級學生的信，串起台、日兩個「安平」的情誼，這個暑假，寫信的日本學生武山明日香已升上6年級，和雙胞胎妹妹武山英里香一起拜訪台南安平國小，台、日學童終於見面了。

住在日本北海道安平町的武山明日香，去年在網路上發現台灣也有「安平」，因而寫信給安平國小，希望能與學校交流，獲得安平國小校長林泓成的回應，透過返台服兵役的台灣留學生馬浩原協助，開始兩地學生的書信往返及視訊交流，去年9月北海道地震後，安平國小師生也響應安平町募集微笑的活動，拍攝師生笑臉的合照，為地震災區民眾加油。

雙方隔空往來1年多，武山明日香和妹妹武山英里香在北海道安平町議會議員箱崎英輔及老師的陪同下，首次飛抵台灣，短短不到4天的行程，主要目的就是拜訪安平國小，明天一早就要飛回日本。

為了迎接遠來的客人，林泓成與安平國小師生除了簡介學校的特色，準備台南小吃還有波霸奶茶招待，6名安平國小6年級也陪伴4名日本客人製作彩繪蝴蝶，並導覽參觀蝴蝶園。

武山明日香和武山英里香說，安平比想像中更都會，路上可以看到很多機車，也有很高樓，而安平國小比自己的國小大很多，老師和學生都很親切，希望下一次和爸媽再度拜訪台南。

而2人喝到波霸奶茶時更是相當興奮，直說原以為波霸是黑色的，原來也有白色的，而且分量很多，很好喝。

箱崎英輔則希望台灣的安平和北海道的安平，可以從民間的交流開始，進而建立兩個城市的正式交流，盼兩校建立姐妹校，未來有機會可以有一日教學的體驗。

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