台南北門南鯤鯓代天府中元普度登場 5千桌供品壯觀

2019-08-10 15:46

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府今天下午舉辦中元普度，贊普桌數高達約5千桌，是全台最大普度場，場面壯觀，祭拜的供品可謂山珍海味琳瑯滿目，價值超過1500萬元。

一般民俗，多數宫廟在農曆7月關廟門，但南鯤鯓廟在農曆7月卻是不關廟門，南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，南鯤鯓廟每年在農曆7月10日為歷年來因天災人禍所造成的亡魂舉辦大普度，孝敬好兄弟，部分贊普祭禮貢品及白米也會捐助給關懷戶「呷平安」。

南鯤鯓廟今天的普度場設在廟庭廣場、五王殿及萬善爺堂前廣場等處，今年五大斗燈會首為「主會首」高雄市吳宥樺、「副會首」三合豐碾米廠翁石貴、「主醮首」高雄市李秀貞、「主壇首」五王志工會王自在、「主普首」中華民國五王濟世行善會翁琨清。

參加贊普的全球鯤鯓王聯誼會、聯誼宮廟、志工、各方信眾準備琳瑯滿目的供品祭拜，盛況空前。

南鯤鯓廟邀請法師團遵循道教科範，在大法師引導下，由南鯤鯓廟董事長王連興和董、監事、各斗燈首及信眾在下午1點20分奏鼓安壇，迎請大士爺開光，贊普開香，另有施放普度七星燈、放水燈等儀式，普度法會科儀持續到傍晚後由開基大王指示送孤化紙、鳴炮收普，慶讚中元科儀圓滿，合境平安。

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