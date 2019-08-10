台中國際動漫博覽會開展 日忍術關卡全球獨家展出

2019-08-10 14:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市新聞局主辦的2019台中國際動漫博覽會，以「冒險的入口」為主題，即日起至26日，在文化部文化資產園區登場。10日舉行宣傳記者會，一早就吸引許多動漫迷到場「朝聖」，搶先體驗全球獨家的忍術關卡，直呼過癮！

今年動漫會以「冒險的入口」為主題，獨家邀請日本《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》首次到海外特展。10日由知名動漫團體「火星喵學院STARRY」帶來熱力四射的動漫歌曲，為活動揭開序幕。許多動漫迷一早就衝到現場，一睹心中嚮往的動漫角色。

市長盧秀燕出席宣傳記者會時，肯定新聞局團隊別有巧思，與知名策展人周育潤共同設計情境互動關卡，打破傳統靜態展覽的模式，充滿創意巧思，許多小朋友都相當期待。她並強調，今年動漫會邁入第三年，好的政策市府會加以延續，並做得更好。

新聞局長吳皇昇說，今年透過整體策展方式，規劃情境式互動展區，展出陣容龐大，包括國內外16組動漫作品。最大亮點是《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

新聞局表示，除了好玩、好拍、好看的展覽外，週末假日還有國際講座、DIY手作體驗、動漫電影院、動漫音樂會、動漫市集等，並提供小朋友免費搭乘動漫小火車。展區更設有網紅打卡熱點，以及尋寶闖關地圖，完成就可兌換紀念品，還有機會抽中日本來回機票。

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