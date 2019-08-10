不噴農藥、靠牠捕鼠... 益全香米升級命名「黑翅鳶米」

2019-08-10 14:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰區農會自2015年推友善農法，不灑農藥，並設棲架讓黑翅鳶捕獵田鼠，種植出無化肥、農藥且更有香味的益田香米，並命名為「黑翅鳶米」，霧峰區農會今天發表產品。

霧峰區農會今天舉行「黑翅鳶米」的產品發表會，同時捐贈100包的「黑翅鳶米」給協助復育成功的台灣野鳥協會及屏科大野保所鳥類生態研究，感謝其協助，讓「黑翅鳶米」順利產生。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，自2015年起推展友善農法稻米耕作，以完全不使用化肥、農藥及除草劑等原則，進行香米種植，雖然起初稻作收成並不如預期，但短短幾年內，看見了白鷺鷥、黃頭鷺、紅冠水雞與田蛙出現田間，為大地增添無限生機。

因為稻田無農藥，鼠害問題也隨之而來，黃景建表示，農會便與水保局台中分局暨屏科大野保所鳥類生態研究室配合，在空曠的田野豎棲架，不到一個月的時間，黑翅鳶便到來，捕獵田鼠，達到不用藥而消滅田鼠的功效。

由於未噴農藥的益全香米，不但健康而且更香，但是價格較高，霧峰區農會正全力推廣，並尋求企業贊助購買。

黃景建表示，因為此一友善農法，會增加管理成本，因此價格比過去增加二成，但是卻是尊重自然友善環境的耕作法，雖然銷量因售價高而減少，但農會正全力推廣

黃景建表示，目前無農藥的益全香米種植面積已由一開始的5公頃到50公頃，希望民眾能響應，農會未來會朝向種植100公頃邁進。

農糧署中區分署分署長楊宏瑛表示，「黑翅鳶米」的產品發表，代表農業往上提升，不是只有生產，這些動物比人類還早生長於此，但對農業卻是很好的幫忙，很高興農會改善生態，讓稻米獲得更好的價值。

今天的活動的除了產品發表，還有農產品市集，還現場爆米香給民眾品嚐。

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