退休國小主任「玩墨趣」活潑創意線條紙上舞動

2019-08-10 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕去年從國小主任退休的石遠誠，浸淫書法40餘載，早已寫出自己風格，今天在萬和宮舉辦個展，他的作品透過活潑創意的線條，在紙上舞動，而且融古出新的詩詞創作，呈現玩墨趣的風味，讓參觀民眾頻讚嘆：「全方位的作品，很不簡單!」

這項名為「玩墨趣—遊走犁頭店」石遠誠書法個展，自本月10日起至9月29日，在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」展出，萬和宮董事長蕭清杰說，石主任做什麼像什麼，書法造詣很高，且頗多創意，歡迎大家參觀。

市府文化局專門委員鍾正光、南屯區長簡士喆，市議員吳瓊華、林碧秀、劉士州、朱暖英到場參觀時，除一致稱讚萬和宮長期推動文化、教育與藝術成果豐碩，發揮傳承效果，也讚賞石遠誠書法功力雄厚。

去年才自大里區永隆國小主任退休的石遠誠說，念國小時看到老師寫板書，字跡漂亮，相當羨慕，就讀師專加入書法社團，臨帖時運筆不順，一度想放棄，但教授書法的簡銘山、江育民及李惠正等大師，以王獻之寫完七缸水及杜忠誥寫掉一千斤舊報紙的故事鼓勵，得以堅持下去。

此次個展主軸是「玩墨趣」，用活潑創意的線條在紙上舞動，兼顧遊走南屯犁頭店的思古情懷，展現新風情，展出近幾年來的作品，有草、行、隸、篆書等字體，內容有古今詩詞、自創的詩句、經文佳句，融古出新的詩詞創作展現，與大家共賞。

他指出，學書法如同人生際遇，有苦有甘，有酸有辣，風景與體驗，有人把它當作修行，但他當作體驗。提按之間與呼吸之調息，也是養生的好方法，希望大眾一起體驗美好的中華文化；永隆國小退休校長蔡淑娟則推崇石遠誠是創校元老，人氣很旺，義務指導師生學習書法，讓校園充滿著藝術文化氣息。

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