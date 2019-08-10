颱風季5處鐵路地下道未填平 議員批中市府草菅人命

2019-08-10 13:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕極端氣候帶來的強降雨，常造成地下道淹水。台中鐵路高架化通車後，沿線仍有5處地下道尚未填平，面臨颱風季節，民眾憂心淹水夢靨再現，市議員鄭功進今（10）日則痛批，市府填平工程牛步化，根本是「草菅人命」。

台中鐵路高架化後，沿線3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。地下道部分，交通部鐵道局負責其中18處，市府辦理6處，但地方反對忠明南路地下道填平，市府評估後，決定填平人行地下道，維持車行地下道通行。

鄭功進說，台中鐵路高架化工程，第一階段2016年10月通車，但市府負責填平圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等地下道，「只聞樓梯響」。今年5月一場午後暴雨，南區國光路地下道淹水，3部汽車險遭滅頂，萬一造成人員傷亡，後果誰能承擔？

鄭功進表示，受到極端氣候的影響，暴雨會越來越頻繁，加上夏天氣溫屢創新高，颱風形成的速度也會更快更強，改善汛期地下道發生積水和淹水情況，釜底抽薪的方法就是填平地下道。市府遲未進場施工，拿人民的生命財產開玩笑，簡直是草菅人命！

建設局表示，辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道填平工程，已進入細部設計階段，8月將陸續辦理地方說明會說明工程規劃情形，後續細部設計完成，將儘速辦理工程發包進場施工。

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