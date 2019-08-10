防治登革熱 新北定市民清潔日

2019-08-10 13:12

〔記者何玉華／新北報導〕利奇馬颱風過境，新北市政府為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，市長侯友宜今天帶領團隊深入板橋華東里巷弄巡檢環境，並宣布每週六是「市民清潔日」，呼籲市民一起強化清理容易造成病媒蚊的孳生源；他也要求區公所、里長，環境衛生每天都要「巡、倒、清、刷」，不只是週六。

夏天是登革熱流行期，又是出國旅遊的暑假旺季，國人自境外感染移入登革熱的風險增加；節至8月9日，新北市衛生局統計共有44名境外移入登革熱病例，無本土性病例。

侯友宜今天早上率領相關局處首長與社區志工暨里民，一起到板橋華東里巷弄清除孳生源，侯友宜說，在大熱天這段時間，非常擔心颱風大雨過後造成的地區積淹水，容易變成病媒蚊的孳生點；他將每周六訂為新北市的市民清潔日，市民一起動手清理容易造成病媒蚊的孳生源，也要求區公所、里長，每天「巡、倒、清、刷」環境。

此外，新北市自2016年創辦「社區防蚊師」課程，教授病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，推動社區鄰里第一線防治登革熱，至今已培訓1312名社區防蚊師；華東里長王典芳剛完成課程，從侯友宜手中拿到熱騰騰的「社區防蚊師」證書，他表示將全力帶領里民向登革熱宣戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法