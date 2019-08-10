新奇夏令營 與魚共眠~夜宿種苗場

2019-08-10 12:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕與魚共眠的滋味如何？澎湖小朋友得天獨厚，今日在澎湖縣種苗繁殖場舉行「與魚共眠~夜宿種苗場」夏令營活動，50位國小4至6年級學童成為幸運兒；澎湖縣長賴峰偉前往勉勵，希望學童透過體驗活動，讓小朋友成為海洋保育小尖兵。

由農漁局種苗場、澎湖縣共生藻協會及湖西鄉公所共同舉辦的「與魚共眠~夜宿種苗場」夏令營活動，今日正式揭開序幕，除了澎湖縣長賴峰偉以大家長身分參加外，農漁局長陳晶卉、警察局長楊鴻正、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、青溪婦女關懷協會理事長林春滿、共生藻協會理事長蔡金美到場共襄盛舉。

活動中共生藻協會理事長蔡金美致贈代表太陽、藍天、海藻及天人菊的海洋廢棄物彩繪藝術品給賴峰偉，象徵唯有做好海洋保育工作，才能保護生物繁衍不息。此外，賴峰偉也和夏令營學童一起學習種植珊瑚，一起身體力行為海洋盡份心力，並趁機教育小朋友們親海、愛海觀念。

賴峰偉表示，澎湖擁有豐富的海洋資源，辦理營隊目的就是要讓小朋友瞭解海洋生態的重要性，以及認識魚類、貝類，多認識海洋周遭的環境，養成海洋活化的觀念，從小灌輸海洋保育的常識。此次活動以湖西青春小學堂為主體，課程安排走到潮間帶認識可愛的生物，划著獨木舟體驗大海的美，可在種苗場跟大魚、小魚共眠，是很特別的體驗。

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