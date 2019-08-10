體驗爬電桿修電線 童直呼「爸爸好辛苦！」

2019-08-10 11:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台電爸爸辛苦了！台電大多是男性員工，「台電爸爸」多，今年特地選在父親節週搬來兩支9米高的電桿，邀請60名子女親身體驗爸爸的辛勞，他們登上升空車、架電桿、爬電桿，模擬配電、做工程，直呼「爸爸好辛苦！」

台電台中區處長郭芳楠指出，台中區處員工82%為男性，第一線的配電、巡修員工也都以男性為主，因此「台電爸爸」特別多！台中區處擔任電務工作超過500人，其中近200人都要24小時輪班，第一時間趕赴現場搶修，不管刮風下雨總可見到他們的身影。

台電在區處場準備搶修工程專用的升空車，並架設電桿，以及許多台電爸爸們工作時會使用到的工具，讓子女體驗，吳姓巡修員24小時輪班工作，妻子也是現場配電員，今天兩人帶著4歲兒子到場體驗，由爸爸抱著他登上升空車，讓吳小弟驚呼連連，直說「很高，有點害怕，還要再坐一次！」

夫妻倆說，這是份有意義的工作，工作辛苦，有時點犧牲親子時間，也希望兒子未來能瞭解。

進入台電服務8年的廖棟樑帶著11歲、9歲、4歲的3個女兒來體驗台電工作，除了登上升空車，也穿戴防護衣爬上電桿，廖棟樑說，公司平常有嚴格管制，閒雜人等無法進入，在父親節當天可以讓女兒來到自己的工作環境，很有意義。

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