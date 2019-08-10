大里基督長老教會慶祝設教120年 60名教徒騎車展開尋根之旅

2019-08-10 10:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大里基督長老教會慶祝設教120週年，今天展開尋根之旅，60名信徒及教會人員在牧師賴信頌帶領下，騎上自行車，從大里出發，拜會「母親」柳原長老教會，接著將再至神岡區拜會「阿嬤」大社長老教會。成員中年紀最長的長老陳秀琴今年69歲，也挑戰來回約60公里的路程，她表示，這是趟傳承與感恩的旅程，很有意義。

柳原教會是台中市知名的百年建築，卻不是台中市最早的基督老長教會。大里基督長老教會慶祝設教120週年，今天上午8點半，60名教會人員及信徒，在賴信頌牧師帶領下騎上自行車，展開尋根之旅，首站來到台中市中區的柳原長老教會，因為大里基督長老教會是由柳原老長教會輔導設立，於1898年創設的柳原長老教會堪稱是大里長老教會的母親。

第二站則將轉往神岡區的大社長老教會，因為柳原教會傳承自大社長老教會，大社長老教會創設於1871年，具有148年歷史，是台中市最早設立的長老教會！ 從大里長老教會騎自行車柳原教會再到大社長老教會，全程約30公里，來回約60公里。

69歲的陳秀琴是大里長老教會的長老，是參與這次尋根之旅中年紀最大的長者，而12歲的龍品婕是其家族成員，也是這次尋根之旅中年紀最小的成員。陳秀琴說，家族成員一起來參與尋根很有意義，因為這是傳承及感恩。

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