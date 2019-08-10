新生兒寶寶講座太搶手 屏東加碼第二波到年底

2019-08-10 09:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣親子閱讀從0歲開始，屏東縣政府每年推出的「寶貝寶貝探險趣」系列活動，今年首度推出新生兒寶寶講座，受到新手爸媽熱烈迴響，文化處從本月（8月）起至12月加碼推出第2波寶寶講座，於屏東市復興圖書館、萬丹、東港、萬巒、潮州、林邊、鹽埔、九如、里港、枋寮、佳冬等11個鄉鎮圖書館登場。

文化處表示，為推廣親子共讀，讓孩子及早接觸閱讀，今年「寶貝寶貝探險趣」特別加入寶寶講座，吸引超過500組新生兒家庭參加。從8月起除了結合鄉鎮圖書館持續辦理，另針對新生兒數最多的屏東市，於屏東演藝廳舉辦的10場寶寶講座，提供現場借書服務。

同時，考量到爸媽想為寶寶買第一本書時，往往不知可以從哪本書下手，除請幼教老師說明示範父母和寶寶共讀的技巧講座，在9月22日、10月27日、11月17日等3場次，特別與負責誠品書店童書部門的選書老師合作，介紹如何為家中寶寶挑選各種面向的書。

文化處歡迎尚未參加過的新生兒家庭踴躍報名，報名成功且參加全程者，可獲得幼兒借書證1張及閱讀禮袋1份，內含教育部提供的繪本與縣府加碼的洗澡書各1本，活動以2018年出生且無縣內任一公共圖書館借書證的新生兒家庭優先參加。報名詳情及時間場次，可網路搜尋「2019下半年度寶寶講座」查詢。

針對一般讀者，文化處也在介壽圖書館推出暑期書展與借書贈禮活動，凡下載「屏東縣公共圖書館」APP或是一次借閱10冊以上者，即贈送精緻好禮。

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