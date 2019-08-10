閩南語認證上萬人報考 78歲長者、4歲娃都來了

2019-08-10 09:27

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「閩南語語言能力認證考試」今天上午9時在全國18個考區、36所考場學校同步舉行，考試報名人數再創新高，共有1萬1582人報考，年紀最大78歲，最小4歲，還有來自法國、美國等不同國家的考生，台南市海佃國中356名學生報名刷新團報紀錄。

今年8月新學年上路的12年國教新課綱，國小本土語言必選每週一節，有閩南語、客語、原住民語和新住民語四種選項，學生可擇一學習；國中和高中則列入選修課。

教育部終身教育司科長吳中益表示，自107年起，19歲以下考生免報名費，這兩年報考A卷（基礎級及初級）的考生明顯增加。今年比去年增加29％，其中7至12歲考生增加1千多人；另外團體報名（為鼓勵家庭共學母語，家庭成員2人含以上即可團報）有720組，也比去年多了65組，其中仍以台南市海佃國中團報人數356位最多，並刷新該校去年310位的團報紀錄，因為今年7年級本土語言課程又增設1班，加上去年沒通過認證的學生要再次自我挑戰，所以該校團報人數年年增加。

科長吳中益表示，考試成績預定於今年10月21日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；考生如遲至10月25日仍未收到通知，請洽承辦單位國立台灣師範大學；若考生對成績有疑義，請務必於108年10月21日至10月25日，一律以郵寄方式申請複查。考生分數達分級標準者，則將於今年10月28日起寄發認證證書；若在1週內未收到證書，也請向台師大確認寄證情形。相關資訊可上108年度閩南語語言能力認證考試網站http://blgjts.moe.edu.tw查詢，或撥打考生免付費服務專線 0800-699566。

教育部表示，多會一種語言就多一份機會，閩南語語言能力認證不僅是教學從業人員需要的專業，更是一項人人皆可參與的全民語言能力認證活動，讓更多老一輩投入、年輕一代加入，共襄盛舉，促進語言世代傳承，延續其生命力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法