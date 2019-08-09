高市曹公路貫通文衡路 力拚本月底通車

2019-08-09 22:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市針對鳳山火車站主要交通動脈，推動曹公路貫通文衡路，卻因連續降雨一波三折，目前進行交通動線規劃，力拚本月底通車，並同步啟用鳳山火車站地下停車場，帶動地方觀光發展。

高雄鐵路地下化將近10個月，市府推動鳳山火車站開發案，周邊規劃開闢6條道路，尤以火車站前曹公路貫通文衡路最受矚目，地方已等待多年，期待能盡早通車。

沒想到今年自5月以來連續降雨，造成施工過程一波三折，整體工程受到影響，近來天氣放晴加緊趕工，今一度擔心颱風攪局，所幸高雄市區不受影響，曹公路完成貫通文衡路，目前進行交通動線規劃。

值得一提的是，鳳山火車站周邊腹地狹小，民眾過去停車空間不足，交通局規劃路中央作為臨時停車場，隨著鳳山火車站啟用，是高市首座結合停車場的火車站，地政局施作和平路銜接至火車站地下停車場。

地政局表示，曹公路貫通文衡路後，將撤除路中央的臨時停車場，車輛會引導至火車站的地下停車場，徹底解決車站周邊停車問題，未來民眾車輛可走曹公路接和平路，直接進到地下停車場停車。

台鐵因應地方停車需求，規劃地下3層停車場，提供1320個停車位，包括250個汽車停車位、650個機車位、420個自行車位，也將配合市府通車計畫，本月底一併啟用地下停車場。

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