小琉球公船暑假停駛 下午5點後沒船班回家

2019-08-10 00:05

［記者陳彥廷／屏東報導］琉球鄉公營交通輪琉興公司本週將唯一可航行的「欣泰號」上架定期檢查，預計9月初恢復行駛，意即這個月下午5點後就不再有任何交通船開往小琉球。

公船琉興公司的交通船共2艘，「吉祥如意號」的3台主機老舊，船隻噴射系統也故障，鄉公所無力負擔約4千萬元維修費用，且整體方向已定調建造新船，現階段載客任務全由船齡22年的、可載近190人的「欣泰號」擔任。

公船每天共8航次往返東港、小琉球，首班於清晨7點從小琉球大福漁港出發，除承候船處儘量與民營業者區隔，末班船於晚間6點45分從東港返回，鎖定通勤族及學生，且鄉民票單趟僅60元，受當地人依賴，首末班因為時間易配合，更是在外地上班族的「福音」。

不過，公船選在暑假旺季上架不載客惹人非議，認為是把賺錢機會「拱手讓人」，難怪連年虧損！但也有鄉民認為，小琉球因農曆七月民俗禁忌致遊客減少，上架定檢還比較省油省事。

鄉公所則強調，公船主要負擔鄉親通行權益，定期檢修選在不用上課的暑假，雖曾委託民營業者加開末班船，但民營業者認為夜航有較大安全顧慮且載客率低，這幾年已未再接替，上架檢修的訊息已事先公佈，未來近1個月時間沒有5點以後返回小琉球的船，請通勤族提早因應。

鄉公所與立委莊瑞雄爭取新公船日前獲國發會核淮，鄉公所重新送出優於安全規範的鋁合金船身、額定146人的新造船計劃，並向中央喊話，希望能儘速核定讓新船如期於明年底加入，屆時首、末班尖峰由較大的欣泰號運輸，其餘由更快更舒適更省油新船接手，以提升服務品質為第一要務，也可排除上架定檢航線就得停擺的情況

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