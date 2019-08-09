培育車用零組件產業人才 崑科大把工廠搬進校園

〔記者萬于甄／台南報導〕崑山科技大學推動教育部優化技職校院實作環境計畫，獲得4500萬補助，建置「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，今舉辦啟用典禮，未來學生提前在校熟悉從生產計畫、製程、測試的整體流程，畢業後直接投入職場，與業界無縫接軌。
崑科大表示，台灣雖國產汽車品牌較少，但在車用零組件生產技術上可算是世界知名，也是相當具有競爭力的產業，為縮短產業學用落差問題，今年獲教育部補助，在校內打造一座類車用零組件生產自動化工廠，提供學生實習實作場域。
崑科大指出，該工廠引進業界普遍使用的自動化設備與研發平台，可具有高度客製化彈性生產製程，滿足車用零組件多樣性產品的研發型態，不僅讓學生建立車輛零組件自動化生產的相關技能，同時也能迅速實現研發創意，並完成研發的測試品。
崑科大也說，車用零組件生產自動化之類產業環境工廠啟用後，將提供工學院師生培養專業素質與實務能力，同時培育產線自動化技術種子師資，藉由雙管齊下的方式，讓學生畢業後即可投入產業，創造產學雙贏、產學一體的效果。
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崑山科大打造車用零組件生產自動化之類產業環境工廠，今舉辦啟用典禮，期盼降低學用落差。（記者萬于甄攝）
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崑山科大車用零組件生產自動化之類產業環境工廠引進業界所使用的設備與平台，期盼學生在校就能接觸業界，降低學用落差。（記者萬于甄攝）