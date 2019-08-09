培育車用零組件產業人才 崑科大把工廠搬進校園

2019-08-09 21:00

〔記者萬于甄／台南報導〕崑山科技大學推動教育部優化技職校院實作環境計畫，獲得4500萬補助，建置「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，今舉辦啟用典禮，未來學生提前在校熟悉從生產計畫、製程、測試的整體流程，畢業後直接投入職場，與業界無縫接軌。

崑科大表示，台灣雖國產汽車品牌較少，但在車用零組件生產技術上可算是世界知名，也是相當具有競爭力的產業，為縮短產業學用落差問題，今年獲教育部補助，在校內打造一座類車用零組件生產自動化工廠，提供學生實習實作場域。

崑科大指出，該工廠引進業界普遍使用的自動化設備與研發平台，可具有高度客製化彈性生產製程，滿足車用零組件多樣性產品的研發型態，不僅讓學生建立車輛零組件自動化生產的相關技能，同時也能迅速實現研發創意，並完成研發的測試品。

崑科大也說，車用零組件生產自動化之類產業環境工廠啟用後，將提供工學院師生培養專業素質與實務能力，同時培育產線自動化技術種子師資，藉由雙管齊下的方式，讓學生畢業後即可投入產業，創造產學雙贏、產學一體的效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法