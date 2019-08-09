3D列印膝關節 「保膝手術」高效率

2019-08-09 20:44

〔記者王捷／台南報導〕50多歲的潘姓婦人，長期從事搬重物的工作，幾年前雙膝開始覺得內側疼痛，嚴重影響工作及生活。到醫院檢查後，發現雙膝呈現內側膝蓋軟骨磨損，併有膝關節O型腿的症狀，台南市立醫院骨科邵崇榮醫師建議施行「保膝手術」，左右腳先後進行X光照射，客製化3D列印患者膝關節，並做出貼合患者膝關節的模板，在做高位截骨手術時能降低手術時間。

膝關節磨損或退化，因關節軟骨磨損變成O型腿或是X型腿，有部分民眾會選擇替換人工膝關節，不過人工膝關節可能會定期更換，並會降低原本的活動力，骨科醫師認為，應該保留原本的膝關節，因此研究出高位截骨手術，這個手術是要改變膝蓋的力軸，讓膝關節承受力軸改變，也讓膝關節能用更久。

截骨手術時醫師會置入矯正鋼板，不過每個患者的膝蓋不相同，磨損情況也不同，因此藉由電腦模擬客製患者膝關節，及3D列印技術製作符合膝關節表面的「導引板」，能貼在骨表面上，醫師只要在手術中順著導引板撐開截骨處，置入鋼板固定矯正處就能精準矯正，減少手術時間。

邵崇榮醫師還向台北榮總請益，改良手術的固定方式，將原先僅由內側鋼板固定的方式，改成內外側同時固定，藉由三角立體結構穩定的概念，讓患部得到更好的固定。另外，台南市立醫院還引進中南部多數醫院還沒有的遠端股骨截骨手術，希望協助X型腿患者也能重獲「膝」望。

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