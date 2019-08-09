下雨、颱風天別叫外送？ 他嘆：造成外送員經濟負擔

2019-08-09 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖速食店麥當勞、肯德基、必勝客及達美樂，與外送平台業者foodpanda、Ubereats，在今（9）日有放颱風假的縣市暫停服務。對此，YouTuber「鬼才阿水」表示，下雨、颱風天不叫外送，或許很貼心，但對外送員來說，可能因此在經濟上造成很大的負擔。

「鬼才阿水」在臉書粉專發文表示，現在台灣外送餐點平台的服務日趨完善，讓許多不方便外出或工作、家務繁忙的民眾，可以透過線上訂購餐點的服務，在家等待外送員送餐上門。「那大雨與颱風將至，到底該不該使用這項服務？」

「鬼才阿水」透露，在7日風雨還不大時，他叫了外送，並在閒暇之餘和對方閒聊「下雨天或是颱風天還要做外送太辛苦了，又有很高的危險，我明天（8日）會發文協助宣導請大家不要點外送。」

沒想到外送員聽到後握住他的手、誠懇的說，其實外送員是能夠自行選擇是否承接該單，一旦承接後就必須自負風險。「在他們公司的規範中，雨天是有額外的業務加成的，換言之，這是用風險來換取的金錢。」

這名外送員的看法，讓「鬼才阿水」感嘆地說，「或許我們自認的貼心，這風雨交加的這幾天減少外送點單。其實，反而造成他們經濟上很大的負擔。」

「鬼才阿水」也提到，該外送員還表示，因為之前有關於外送員能月入10萬的消息，造成許多新人投入這個行業，「在點單量無明顯增加的情況下，搶單的人卻變多了，最直接影響就是總收入金額下降了。」

網友見狀也留言，「颱風天的時薪加倍，外送費也加倍，很多人都搶著賺」、「我也覺得不該叫外送~但也不能剝奪人家想賺錢的權利」、「在金錢與安全的衡量下，我還是覺得安全要列入，最先考量，因為不容許任何出點差錯啊」。

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