台灣文學經典《嫁妝一牛車》 阮劇團改編登歌劇院

2019-08-09 19:21

〔記者何宗翰／台中報導〕「生命裡總也有甚至修伯特都會無聲以對底時候……」，《嫁妝一牛車》講述萬發與阿好這對貧賤夫妻，面臨現實無奈之下，默許老婆跟人睡，換來一台牛車做補償的辛酸，嘉義阮劇團與日本流山兒★事務所攜手製作，將改編成龐克歌舞伎風格的音樂劇，明、後兩天將在台中國家歌劇院演出。

《嫁妝一牛車》小說發表於1967年，1985年由張美君執導的電影，劇本由王禎和親自改寫。2001年台視將《嫁妝一牛車》改編為迷你影集。如今則由阮劇團搬上舞台，2018年於嘉義首演，入圍第17屆台新藝術獎表演藝術類最終決選。

「我們希望透過此次的改編，帶領觀眾回頭看自己的土地上有著很多精彩的故事及作品。」阮劇團團長汪兆謙表示，這次演出不但舞蹈重新編排，調整舞台、服裝等細節，更邀請前雲門資深舞者王維銘，飾演劇中沒有台詞的牛；金曲獎最佳台語專輯獎得主廖士賢，也將舒伯特的《野玫瑰》重新編曲，唱出底層人民討生活的無奈與辛酸。

導演流山兒祥表示，「雖然這是50年前的台灣經典名著，但我們並不是要懷念這個故事，而是透過編劇林孟寰的改編，與現代產生共鳴。劇中探討人為何要活著？我相信就是因為愛吧。透過戲劇讓觀眾感受人生，這就是舞台藝術的使命。」

台中2場演出結束後，阮劇團《嫁妝一牛車》將於8月23日至9月8日，在台北水源劇場挑戰連演12場。

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