台東癌友油畫揮灑生命力 成果展秀自信

2019-08-09 17:34

［記者王秀亭／台東報導］「透過油畫紓解罹癌的不適，彼此更能互相照應關心。」台東馬偕醫院癌症資源中心個管師黃云貞的簡單想法下，癌友油畫班10餘名癌友及家屬，今天在醫院舉辦成果展，不論是氣切病友或80多歲的長輩，都自信的展現學習成果，邱姓氣切病友說，第一次學畫，畫的是飛行傘，看到成品好有成就感。

黃云貞表示，自己在台東教會油畫班學畫過程中，感受學員彼此關心互相照應的氛圍，激起為癌友開班想法，獲院方及教會支持後，今年3月開班，為鼓勵癌友參加，還自掏腰包買畫具，來了10名癌友、4名家屬參加，其中有不少人是第一次拿畫筆學畫，學到繪畫技巧外，更以藝術治療舒緩身體的不適。

邱姓氣切下咽喉癌病友說，個管師提出學畫想法時，覺得很納悶個管師怎會找從沒學畫的人來畫畫，看著個管師買好畫具等著他去參加，心想試著讓自己走出病痛之苦，決定上課，跟著老師的指導畫下第一幅畫「飛行傘」，好有成就感，若有機會想持續畫下去。

曾姓癌友則分享，在油畫班感受最深的是生命的關懷，透過繪畫的時間，大家彼此關心、互相幫忙。

油畫班老師戴素真表示，癌友們剛接觸油畫時，比一般人還怕畫不好，經過鼓勵及多次嚐試，發現癌友們更勇於揮灑自己的想像。

今天成果發表會上，癌友們自己的展出20幅畫作，成功拋開病痛，沉浸在藝術的世界裡，癌友們直呼好快樂。

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