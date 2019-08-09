2019生態交通日下月高雄登場 109輛電動公車投入載客

2019-08-09 17:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市生態綠能運具種類居全國之冠，去年首次結合各種生態運具舉辦「生態交通日」，獲熱烈迴響，交通局將於今年9月21日在音樂館前廣場舉辦「2019生態交通日」，結合自行車、電動自行（機）車、太陽能愛之船、電動公車及漫步鹽埕環保體驗，還可抽獎電動自行車、50吋液晶顯示器等超過70項獎品，將自8月12日起開放報名，25日截止。

交通局表示「2019生態交通日」活動包括生態綠能運具體驗，分為自行車個人組300名、自行車團體組200名、電動自行（機）車組40名、電動公車組80名、太陽能愛之船組80名及漫步鹽埕組200名，活動可免費體驗電動公車、太陽能愛之船等各項生態運具，預約報名成功可獲贈精美小禮物，預約報名額滿後，也歡迎活動當日到現場報名自行車個人組。

市府積極引進109輛電動公車服務，改善高雄市整體公共運輸環境，為鼓勵民眾多使用公共運輸工具，發行吃到飽MeNGo卡月票，可不限次數搭乘捷運、公車、輕軌外，也可享有600點回饋搭乘計程車。

此外，交通局也於上月至12月1日推出「搭公車做公益，送你搭台灣虎航遊日本環球影城抽大獎」活動，搭公車除了能做公益與家扶基金會一起幫助弱勢兒童，還有機會抽中台灣虎航雙人來回機票到日本大阪環球影城旅遊等110多項大獎。

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