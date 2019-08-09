補助汰換老舊大型柴油車 中市府：展延至2022年

2019-08-09 16:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市2017年起加強柴油車汰舊補助推動空污減量，並在台中港區加強路邊攔查，環保局今（9）日表示，目前補助對象已擴大到1至3期大型柴油車，補助時間展延至2022年底，計全市約有1萬3000輛受惠，加速汰除高污染車輛。

環保局表示，2017年推動老舊大型柴油車補助，至今補助申請案累計達2778件，補助金額達6億餘元，新車2年內增加9%，預估每年減少PM2.5達82.1公噸、碳排量11萬7276噸，相當於49座台中都會公園固碳量。

環保局表示，台中港區是大型柴油車行駛最頻繁的地區，市府透過「自動化門哨系統」，清楚掌握進出每年約有2萬輛大型柴油車，進出車次高達170萬輛次，為此加強路邊攔查烏賊車，持續提高符合4、5期排放標準的新車比例。

環保局長吳志超說，今年主動爭取中央補助經費3億7276萬元，將用於柴油車汰舊換新、調修維護及加裝防制設備等補助項目，協助高污染車輛汰換或改善，以符合排放標準，呼籲車主即早申請讓污染減量。

環保局表示，今年5月22日起，補助對象擴大到1至3期大型柴油車，補助時間展延至2022年底止，估計全市約有1萬3000輛1至3期大型柴油車受惠，提醒車主最晚於2022年12月10日前提出申請，加速汰除高污染車輛。

市議員楊典忠表示，爭取中央補助柴油車汰換更新，是前市長林佳龍所提空污減量86項措施之一，若能有效降低移動污染排碳量，應該是前後任市府團隊的功勞；為確認長期監測與改善成效，應該在港區交通頻繁處設監測站，才不會讓民眾覺得口說無憑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法