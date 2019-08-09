澎湖第二海淡廠工程延宕 廠商：玄武岩地質比預期硬

2019-08-09 14:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本預計去年底完工啟用的澎湖第二海淡廠，工程傳出嚴重落後，負責的國統營造工程表示，主要是玄武岩地質硬度，超乎原先預期，與澎湖現進行的污水處理系統一樣，鑽孔遇到瓶頸，現提出工期延展，交由第三方公正單位判定。

設在馬公市烏崁里的澎湖第二海淡廠，斥資5億多元，自2017年2月入廠施作，工期至去年底止，興建4000噸海淡廠，原本去年底就要完工啟用，雖然今年初已試運轉出水，但相關收尾驗收工作卻尚未完成，由於依據雙方合約，廠商每日必須賠償6位數字罰款，但廠商提出工期展延，現進入裁判階段，交由第三方公正單位判定賠償金額。

根據了解，統包的國統工程公司，原本認為當地地質鬆軟，1至2年就能完成鑽孔作業，不料卻遇到與現正施工的污水處理系統一樣問題，堅硬的玄武岩不容易鑽孔，導致工程延宕多時，因此提出爭議性工程議題，爭取工期展延，也被工程界認為與雪山隧道施工一樣困難，都是地質鑽探報告未做完整所致。

針對澎湖第二海淡廠傳出工程延宕，自來水公司南區工程管理處表示，第二海淡廠確實已逾期，但因廠商提出爭議性工程仲裁，由第三方公正單位進行鑽探報告，未來將依工程負責百分比進行裁罰，最快可能在工程總結算後；至於行政院核准的海淡廠6000噸擴建工程，也會將地質硬度計算在內，以利工程進度順利。

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