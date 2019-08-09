莫拉克風災10週年 馬英九訪屏東重建成果

2019-08-09 14:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕前總統馬英九今天走訪屏東縣霧台鄉，以及莫拉克風災永久屋禮納里部落、吾拉魯滋部落，並到八八風災救災英雄紀念碑獻花，接著步行走過災後重建的谷川大橋，他表示，「災區重建慢慢的走向了一個成熟的階段，非常好！」

2009年8月11日下午3時30分，空勤總隊一架UH-1H直升機（編號NA-502）在執行屏東縣霧台鄉伊拉部落運補任務時，不幸遇難機毀，3位機組員張順發、王宗立及黃鎂智因公殉職；行政院重建會後來在失事地點的對面，設立八八風災救災英雄紀念碑，讓全國民眾緬懷英勇事蹟。

前總統馬英九今天（9日）上午冒雨抵達八八風災救災英雄紀念碑，以3鞠躬禮獻花致敬；他表示，風災期間為了救災，一共出動5600架次直升機，已經是一個大型會戰的規模；他還透露，當年的行政院長劉兆玄因為風災負責請辭，剛好當時的副總統蕭萬長在他的辦公室，看到電視報導劉請辭的消息就哭了起來。

前總統馬英九接著在前法務部長王清峰、前莫拉克重建會執行長陳振川等人陪同下，步行走過災後重建、長達600餘公尺的谷川大橋；這座大橋的前身是伊拉橋，災前僅50公尺，風災完全摧毀，重建後橋墩升高為99公尺，不必再擔心洪水。

馬英九接下來到霧台國小出席霧台鄉運動會，下午再參訪禮納里部落產業發展中心，接著轉往吾拉魯滋部落，關懷重建現況。

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