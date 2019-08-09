利奇馬襲台桃園無農損 僅蓮花季活動延後

〔記者周敏鴻／桃園報導〕利奇馬颱風襲台，桃園市僅有零星災情，並未傳出農作物遭受風災等損失，農業局人員說，「2019桃園蓮花季系列活動：親子寫生嘉年華」因準備作業受到颱風影響，將延後到24日上午舉辦。
利奇馬颱風雖帶來強風大雨，因各地農民都已提早做好防颱準備，並未傳出嚴重的農損消息。
原定10日上午9點在觀音區新華路一段、金華路交叉口主會場舉辦的「2019桃園蓮花季系列活動：親子寫生嘉年華」，因利奇馬颱風襲台，影響準備工作，將延到24日上午9點在原地點舉辦。
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〔記者周敏鴻／桃園報導〕利奇馬颱風襲台，桃園市僅有零星災情，並未傳出農作物遭受風災等損失，農業局人員說，「2019桃園蓮花季系列活動：親子寫生嘉年華」因準備作業受到颱風影響，將延後到24日上午舉辦。
利奇馬颱風雖帶來強風大雨，因各地農民都已提早做好防颱準備，並未傳出嚴重的農損消息。
原定10日上午9點在觀音區新華路一段、金華路交叉口主會場舉辦的「2019桃園蓮花季系列活動：親子寫生嘉年華」，因利奇馬颱風襲台，影響準備工作，將延到24日上午9點在原地點舉辦。
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