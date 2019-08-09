竹市拆遷補償費調高了！ 公道三計畫道路拆遷戶擬首批適用

2019-08-09 13:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會臨時會8日審議三讀通過市府工務處所提的「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」修正案，9月1日起實施，共3項補助額度提高，包括房屋重建單價標準比照台北市政府標準辦理，提高幅度平均30%以上；針對無法提出證明文件的建築，補償標準從50%提高到70%；房屋租金補助全拆戶，給予每一門牌房屋租金補助費72萬元，補償幅度是歷年來最好，而公道三新闢計畫道路的拆遷戶可望成為自治條例修正後首批適用拆遷戶。

市府工務處表示，此自治條例是2011年修正後，7年來首次修正，修正幅度也是歷年來最高的，並提高對民眾權益的保障，提升公共工程的執行效率。

其中針對無法提出證明文件的建築物，按原自治條例所訂補償標準50%給予以救濟，此次自治條例修正後，則提高到70%。另房屋重建單價標準也比照台北市政府的重建單價為參考值，各項目提高幅度平均達30%以上；而其它附屬構造物則依行政院主計總處公布資料，以100年9月到108年4月的營造工程物價總指數漲幅給予調高5.65%。

同時，也新增訂自治條例第11條之一，增加房屋租金補助費，增訂合法建物且全拆戶每一門牌給予房屋租金補助費72萬元，這是過去未有過的創新措施。

多數市議員都認為此自治條例修正通過後，對於接下來市府要進行「公道三新闢計畫道路」拆遷戶徵收補償的協議價購將有所依據，且透過修法方式，保障拆遷戶的居住權益，並獲合理的補償費，有助於此計畫道路的推動。

市府工務處表示，公道三新闢計畫道路預定明年7月底完成相關徵收補償作業，透過此次拆遷補償自治條例的修正，將有助於此計畫道路的推動，市府會持續與拆遷戶溝通，確保拆遷戶相關權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法