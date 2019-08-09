土地計劃新制即將上路 南市國土規劃明年5月公告實施

2019-08-09 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央國土規劃政策，台南市依照土地資源特性、環境限制及未來發展需求，規劃4大國土功能分區，預計明（2020）年5月公告實施。

至於民眾擔心南市國土計畫上路後是否會造成權益影響？南市都發局說，南市有將近8成5的人口集居在都市計畫地區，對於都市計畫及國家公園地區後續仍依都市計畫法及國家公園法進行管制。

都發局強調，新的制度雖然產生非都市土地使用分區及使用地名稱、管制及變更開發方式改變，但對於既有合法使用的土地及建物，基本上都會保障原有權益，一定面積規模以上的既有發展用地將劃為「城鄉發展地區」，未達一定規模用地，則透過使用地轉載及國土計畫土地使用管制規則的容許使用項目，亦可繼續原來的合法使用。

都發局表示，跟現行區域計畫作比較，國土計畫更強調因應氣候變遷的國土調適能力，農地維護及營造優質農業經營環境，海域及海岸地區的強化管理，落實集約發展與成長管理等，其最主要目的在於引導城市有秩序的發展。

南市總面積為4790平方公里，包含陸域面積約2192平方公里及海域面積約2598平方公里。

市府配合全國國土計畫，將具有豐富資源、重要生態、珍貴景觀及易致災地區規劃為「國土保育地區」；海域範圍則劃設為「海洋資源地區」；既有農地為維持良好農業生產環境，劃設為「農業發展地區」；既有發展地區及重大建設儲備用地則規劃為「城鄉發展地區」。

都發局表示，台南市國土計畫草案近期公開展覽蒐集民意後，會提經南市國土計畫審議會及內政部國土計畫審議會審議，公告實施後還需要至少2年時間進行國土功能分區劃設作業，最快在2022年5月公告國土功能分區圖，屆時才正式由區域計畫法轉軌至國土計畫法的土地管理制度。

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