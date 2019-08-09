台東醫院欲重振頹勢 首要恢復24小時精神科急診

2019-08-09 13:20

［記者王秀亭／台東報導］偏鄉醫師難尋，衛福部台東醫院近年來更以公費醫師為主力，期滿離去，病人也難留，甫到職的新任代理院長樊聖今宣示強化醫療找回光榮，他指出，現階段將由部立彰化、桃園等7家公立醫院支援醫師，先恢復24小時精神科急診。

有122年歷史的部立台東醫院，曾是台東重要醫療資源，也是台東縣精神科主力醫院，近年來醫院經營時好時壞。

原本擔任部立彰化醫院副院長、新任台東醫院代理院長的樊聖說，該院過去幾年靠公費醫師作基層實力，但各種因素使醫師期滿難留下，醫師輪替期青黃不接，衛福部責成部立彰化醫院作主力支援，再從各部立醫院輪流支援醫師，補足各科醫師缺口。

各科醫師人力補足後，第一步是恢復24小時精神科急診，樊聖指出，該院是台東縣重要精神科急診醫院，7月2名公費醫師離職，人力不足而暫停急診，急性病人無處收治，8月起由草屯、玉里療養院醫師輪流駐診支援。

「另一項重點是台東醫院成功分院。」樊聖說，當地洗腎、復健病患眾多，礙於缺乏腎臟專科醫師，只能開設10張洗腎病床，待醫師前來支援，即可擴張至15床，復健科醫師也會前進成功鎮，提供復健服務。

樊聖坦言，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會盼將彰化醫院成功翻轉經驗帶進台東醫院，盼在半年內建立台東醫院公正透明制度，業績成長且有盈餘，屆時一定有醫生願意前來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法