颱風外圍環流沉降影響 金門飆38.4度高溫

2019-08-09 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕受到颱風外圍環流沉降影響，金門在中午12時許出現攝氏38.4度的高溫，而台灣本島方面，位於背風面的台東大武也出現了35.8度的高溫。

中央氣象局觀測資料顯示，受到颱風外圍環流沉降影響，金門縣的金門（東）測站在中午12時21分出現38.4度高溫，也是當前的全台最高溫。而位於背風面的台東縣大武測站，也在上午11時33分因颱風環流沉降出現35.8度高溫。

氣象局今日對位於颱風環流沉降區的金門縣、台東縣、花蓮縣發布高溫燈號，提醒這些地區的民眾要注意防曬，避免非必要的戶外活動。

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