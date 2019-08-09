中國限縮來台旅遊 潘恒旭：加強僑胞行銷

2019-08-09 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局統計，高雄住宿市場上半年約有458萬8千人次，較去年同期增加80萬人次、大幅成長21%；因應中國限縮來台旅遊，觀光局長潘恒旭指出，會加強僑胞行銷部分，特別是東南亞的僑胞。

高市觀光局統計，高雄住宿市場上半年約有458萬8千人次，較去年同期增加80萬人次、大幅成長21%；觀光旅館住房率則為64%，較去年同期增加9%，一般旅館住房率54%，亦較去年同期增加9%。

潘恒旭說明，到高雄旅遊住宿近459萬人次當中，國旅遊客約311萬人，較去年同期成長20%，國際觀光客約148萬人次，成長23%，其中成長最快速的依序是港澳（33%）、陸客（33%）、新加坡（28%）、馬來西亞（18%）及韓國（12%）。

潘恒旭認為，來訪旅客大幅成長，凸顯高雄的城市行銷成效，從1月結合旅宿業推出愛情套房優惠方案、2月「高雄燈會藝術節」及西洋情人節推出「十大愛情摩鐵票選選」，到7月的高雄觀光日、8月起連續兩個週末及七夕晚在愛河畔舉辦「愛河水漾嘉年華」，以及月圓於旗津舉辦、以年輕人為訴求的「旗津滿月趴」等。

後續在10月會舉辦「璀璨高雄光輝十月」、12月「高雄耶誕城」，109年2月高雄燈會藝術節，將持續吸引更多遊客前來高雄旅遊。

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