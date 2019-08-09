氣象專家：明後天中南部雨勢明顯 北部東部有「極端高溫」

2019-08-09 11:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨強颱利奇馬逐漸北上，對台灣影響在午後可望逐漸減低，氣象局稍早預估明天可望脫離暴風圈範圍，氣象專家吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提醒，明後天中南部有明顯雨勢，北部、東部將出現極端高溫，民眾要特別留意。

吳德榮在專欄中提到，隨著利奇馬往西北轉北北西前進，今日傍晚起，北台灣受影響的程度，將漸走下坡；不過中南部迎風面仍要續防大量降雨，尤其山區。

吳德榮在專欄中指出，以最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬（圖）顯示，明日20時的時候利奇馬已在長江口，而無侵台機率的柯羅莎還在日本南方海面活動，季風低壓的西南風影響台灣附近，迎風面天氣不穩定，背風面炎熱高溫，花、東有焚風發生的機率。而類似的大氣型態，將主導未來一週的天氣變化。

針對明後天的天氣狀況，吳德榮在專欄中提到，以最新模式模擬顯示，「利奇馬」遠離後盛行西南風，迎風面中南部仍有明顯雨勢，應注意，背風面北部、東半部天氣好轉，非常酷熱，將出現「極端高溫」，要多補充水分，防中暑；花東有焚風發生的機率，也要注意。

至於下週整體天氣，吳德榮在專欄中表示，根據最新模式模擬顯示，下週一至週五盛行西南風，低層水氣增多，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢；午後北部亦偶有局部雷陣雨的機率；花東天氣穩定，晴朗炎熱，縱谷内仍有過山沉降帶來的高溫。

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