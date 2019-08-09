全台唯一香蕉路跑今年增跑美濃湖景點

2019-08-09 12:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台唯一香蕉路跑的旗山馬拉松將於12月8日開跑，今年新增美濃湖景點，補給除了香蕉特色小吃外，還能吃到美濃客家風味餐點，享受特色馬拉松，欣賞湖光山色，體驗在地文化，今起受理報名，民眾要把握機會。

旗山馬拉松今年邁入第三屆，跑友們4.5顆星超高評價，兩屆共吸引超過萬人齊聚旗山，今年更加入運動筆記「RUN FOR TAIWAN聯盟」，提升賽事規模。

今年全馬組路線大升級，除了保留香蕉大道外，今年更跑進美濃湖，增添賽道新風貌，從旗山市區體育場出發，一路奔向旗山橋，迎面而來是熱情的旗山糖廠志工加油團，接著沿美濃堤岸欣賞山嵐美景，到新景點美濃湖，折返經過溪洲地區遇見百年廟宇，最後穿過香蕉大道回到終點。

賽事共有4個組別，包括42K全馬組、21K半馬組、10K健康組、5K親子組，

全馬路線會經過6處廟宇，五龍山鳳山寺、美濃天后宮、福德寺、天木宮、雙龍寺、鯤洲宮，其中鯤洲宮超過250 年歷史，廟方提供補給品，也為跑者祈福。

過去評價最高的特色美食補給，包括香蕉湯、南瓜包、香蕉蛋糕、香蕉脆片、枝仔冰、毛豆漿、香蕉蛋捲等，這次全面升級補給美食，新增美濃客家美食與旗山在地社區媽媽隱藏好料，令人口水直流。

主辦單位與在地企業、宮廟、社區共同研發一系列香蕉補給，以旗山在地91年的枝仔冰城，為活動推出限定冰品「香蕉清冰棒-洛神風味」，香蕉清冰加入酸甜洛神風味，一口咬下冰涼消暑，僅限活動當日吃的到。

尤其賽道沿途會經過一望無際的毛豆田，將提供營養價值超高的濃醇台灣九號毛豆漿，吉美香蕉蛋糕、弘運吉食香蕉脆片、雙龍寺Ｑ彈香蕉蛋糕、鮮緹香蕉蛋捲及沿途滿滿的旗山北蕉，讓跑者邊跑邊吃，補充滿滿的鉀離子。

值得一提的是，主辦單位依照各組組別，贈送不同南洋蕉葉風商品，如旗山馬機能背心、香蕉好媳婦環保提袋，還有完賽限定的蕉朋友獎牌，沿線除了設置交通接駁外，還提供加購糖廠露營住宿服務，為跑者解決交通和住宿問題。

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