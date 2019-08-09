謝忻與阿翔公益活動同台復出破局 主辦單位證實僅謝忻會出席

2019-08-09 12:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕阿翔和謝忻6月當街擁吻爆出不倫戀，兩人停工至今，日前傳出本月24日將同台出席公益活動，趁機復出螢光幕，由胡瓜神救援率領參加台中市北屯十方啟能中心舉辦的募款公益餐會，不過今天十方舉行餐會記者會，證實只有謝忻會到，阿翔缺席，十方表示尊重瓜哥的決定，不過餐會新增白家琦的藝人丈夫吳東諺出席，總共有13名藝人明星出席。

阿翔、謝忻在緋聞曝光前，兩人曾合體拍攝影片宣傳該餐會，片中兩人默契十足，一搭一唱，呼籲大家共襄盛舉，謝忻還強調「謝忻跟阿翔也會在喔！」不過今天十方證實只有謝忻出席並擔任主持之一。

十方主任游月菊說，謝忻在2013年、2016年也曾來十方公益支持，這次活動為公益、為心智障礙的孩子療育復健募款，無關阿翔和謝忻的私事，不論誰來都歡迎。

胡瓜做公益不遺餘力，這次為十方募款餐會，將率領藝人群前往慈善演出，少了阿翔，有謝忻、白家綺、方馨、王建復、鄭仲茵、羅美玲等人前往參加，游月菊說，餐會桌數120桌，現在募到108桌，十方因為位置偏遠加上大環境等因素，捐款直直落，去年缺口有200多萬，今年又少了2、3成，希望今年能為身心障礙的孩子募到500萬。

十方將在8月24日晚上，於台中市葳格國際會議中心舉辦募款餐會，號召大家一起攜手發揮愛心，幫助弱勢族群突破障礙，今天盧秀燕出席號召表示要認捐一桌，社會局長李允傑也認捐1桌，十方表示，截至目前為止，賣座情況差強人意，距離24日募款餐會不到半個月，桌數才剛剛「破百」，仍有待更多愛心人認桌或親朋好友自行拼桌。

募款餐會預計席開120桌，每桌2萬元起跳，最高3萬元。餐會進行時，並將穿插藝人與十方學生、大器樂團表演及精品義賣，和藝人歡聚一堂的時間，超過3小時。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，游月菊說，目前有75名大小學員，其中3分之1是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，中心每年需4千多萬經費，其中3600萬必須自籌，除募款，也成立二手商店、烘焙店、咖啡屋、賣水餃、清潔用品等籌款，也讓學員學習一技之長。

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