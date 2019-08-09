苗縣沒放颱風假被網友罵翻 徐耀昌：未達標準

2019-08-09 10:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕強颱利奇馬侵襲北台灣，北北基、桃竹竹、宜蘭、連江等8縣市昨晚宣布今天停班停課，位於北台邊緣的苗栗縣，宣布今天正常上班上課，縣長徐耀昌的「徐耀昌加油讚」臉書粉絲團，被超過7千則的留言灌爆，認為苗栗不放颱風假是錯誤的決定。

泰安鄉公所：今日10時起停班停課

另，苗栗縣泰安鄉公所宣布，今日10時起停班停課。

縣長徐耀昌今天受訪表示，苗栗縣是依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定標準，於風災部分，須依據氣象局預報，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，得發布停止上班上課；但苗栗縣依氣象局預測，今天0點到晚間6點，風力5到6級、陣風8到9級，未達標準。

水災部分標準，徐耀昌表示，則須未來24小時累積雨量平地達350毫米、山區達200毫米。但苗栗縣依氣象局預測9日凌晨2點到10日凌晨2點，平地200到300毫米、山區400到600毫米，平地未達停班停課標準；山區已達標準，縣府也授權地方公所評估裁定。

據中央氣象局預測，利奇馬今天凌晨於宜蘭縣觸陸，中心雖不會登陸，但暴風圈內的北台灣多個縣市，預計將有強風豪雨， 台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、連江縣等8縣市昨晚宣布今天停班停課。

不過，位於北台邊緣的苗栗縣，於昨晚9點半宣布今天正常上班上課，並在縣府官網及「徐耀昌加油讚」臉書粉絲團公布後，「徐耀昌加油讚」臉書粉絲團陸續湧入大批網友留言，認為不放颱風假是錯誤的決定。

有網友留言，「真的很有事 警戒都擴到苗栗了！颱風外圍更是風大雨大的，都不知那有多麼危險，真不知在想什麼！就不要又是搞一個下午停班停課，又要冒著風大雨大去接小孩下課，一同騎著車回家！都不知那有多危險！新竹早早就宣布停班停課，難怪新竹是幸福城市～～」。

另，因苗栗縣有不少縣民在新竹上班，也表示，「縣長！你忘記去年你說的！新竹苗栗是共同生活圈」。位於苗栗縣北邊的頭份、竹南，昨晚也感受強風豪雨，甚至有民眾留言「頭份竹南宣布獨立～」。

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