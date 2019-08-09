彰縣府昨晚宣布上班課被罵翻 今放晴網友轉向

2019-08-09 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕強烈颱風利奇馬襲台，今天包括北北基、桃園、宜蘭與新竹等縣市都停班停課，彰化縣政府昨晚8點緊接在台中市政府之後，宣布今天正常上班上課，縣長王惠美的臉書立即湧入大批網友灌爆砲轟，今天清晨儘管一度陰天降雨，但旋即放晴，甚至一度出大太陽，有網友一反態度大讚「台南有賴神，彰化有王神！」事實證明今天沒達到放假的標準，還好沒放，不然換雇主罵。

昨晚台中市政府宣布今天上班上課後，市長盧秀燕臉書遭網友留言狂轟「暴風圈已經擴大到台中了，是嫌這樣還不夠嗎？」彰化縣政府緊接著在昨晚8點也跟進宣布今天正常上班上課，縣長王惠美的臉書也同樣慘遭大批網友留言砲轟「親愛的縣長，去年底我是投給妳的，今晚您英明的抉擇，是我下次會不會投給妳的關鍵，別像上一屆縣長，說不放就不放，結果他這次也選不上了。」另有網友怒稱，等真的出事了，才在那邊說「早知道我就讓彰化縣放假了」。以及有網友說「宣布放假，才是王道」。

不過也有部分網友持肯定、支持縣政府依照氣象局標準來放假與否的決定。

今天清晨彰化地區上班族與上暑期輔導的學生族照樣早起，出門時儘管一度陰雨綿綿，但多半時間呈現無風無雨，甚至在上午9點時太陽還一度露臉，不少網友說沒大風大雨，為何要放假？學生也還在放暑假，沒安全上的顧慮，所以不放有差嗎？有放沒放還不是都出去逛街看電影買東西。另有網友說，今早有點風沒雨出大太陽，有必要放假嗎？這種天氣沒放正常吧。那麼愛休，就不要工作當米蟲好了。更有網友大讚「台南有賴神，彰化有王神！」王惠美的決定相當正確。

不過還是有網友呼籲儘管彰化無大風雨，颱風離開後的西南氣流仍可能會帶來豪雨，還是得特別留心。

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