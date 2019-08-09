利奇馬颱風可能為台中帶來豪大雨 烏日五光路住戶要抽水機

2019-08-09 08:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕利奇馬下午可能為台中市帶來豪大雨，而多次因暴雨而淹水的烏日五光路居民，希望市府水利局能在大雨來襲前，預佈一台大型抽水機到五光路宜城橋，若市府再不理，會號召住戶前往市府抗議。

對此，水利局表示，抽水機預布主要原則，是用於低窪封閉區域將積淹水抽除至其他排水內，而住戶建議水利局在樹王埤宜城橋上預佈大型移動式抽水機將宜城橋上游水流抽排至宜城橋下游，但因此處並非以閘門或為低窪封閉型淹水地區，且樹王埤10年重現期距為30CMS（每秒30立方公尺的流量），而移動式抽水機抽排水量每秒鐘僅0.3CMS，僅為百分之一，對於抽排積淹水並無實質效益。

怕利奇馬颱風離台後，可能為台中市帶來豪大雨，烏日五光路樹王埤靠近環河路一帶住戶，已多次發生淹水事宜，居民要求市府必須在大雨來前佈建一台抽水機，否則可能會再淹水。

住戶林維卿表示，多年前環河路附近的五光路就淹過一次，今年5月20日又淹一次，他向市府水利局反映，因宜城橋過彎且橋墩過矮，影響樹王埤水流而造成洪水暴漲，市府應予改善的建議。

林維卿表示，雖然樹王埤下游有五張犁抽水站，但是上游的水被宜城橋堵住了，下游怎麼可能抽到。

7月份市議員吳瓊華請水利局來會勘，林維卿表示，市府要如何處理至今未有下文，但如今遠水救不了近火，五光路居民不想再淹下一次，因此先請水利局在大雨前，在宜城橋佈建一部大型的抽水機來應急。

林維卿表示，若市府仍輕忽居民的心聲，將會號召其他住戶到市府抗議。

水利局表示，橋下橋墩阻礙排水問題，水利局委託顧問公司檢算通洪斷面及水理計算，大於30CMS，故無影響排水造成五張犁抽水站功能不彰。

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